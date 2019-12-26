قسم الصيانة في فولكس فاجن مصر يتسلم جائزة عالمية

أعلنت شركة فولكس فاجن في مصر أن قسم الصيانة لديها فاز بجائزة مستورد عام 2019 لخدمات ما بعد البيع لسيارات فولكس فاجن التجارية، ويأتي ذلك حسب الشركة بسبب جهود قسم الصيانة لديها وخدمات ما بعد البيع في العام الحالي 2019 حيث تعتبر الجائزة تعبير عن مدى رضا عملاء الاساطيل ومستوى تدريب العاملين في الشركة.





ووزعت الجوائز في مقر شركة فولكس فاجن في هانوفر الألمانية وسلم الجائزة جويدو بلانكنهايم مدير قطاع خدمات ما بعد البيع العالمية في الشركة الفائزين الجوائز وتسلمها من مصر سامح متولي مدير خدمات ما بعد البيع في فولكس فاجن مصر ومحمد مراد مدير فولكس فاجن التجارية.



