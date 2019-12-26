بدون أدوية.. علاجات منزلية للقضاء على نزلات البرد عند الأطفال

تعانى الكثير من الأمهات مع أطفالهن الذين يعانون من نزلات البرد ولا يستطعن أعطائهم الأدوية الثقيلة بشكل مستمر حتى لا تؤثر عليهم بشكل عكسى، ويكتسب الجسم مناعة منها.



ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أهم وأبسط العلاجات المنزلية التى تساعد فى التخلص من نزلات البرد عند الأطفال:



- يساعد تناول العسل الأبيض مع القليل من الماء الدافئ فى التخلص من السعال وآلام الحلق عند الأطفال.

- الحرص على تناول المشروبات الدافئة طوال اليوم مثل اليانسون، والنعناع.

- عدم تناول الأطعمة الثقيلة على الأطفال، ويفضل تناول الشوربة الساخنة.

- الحرص على راحة الطفل وعدم تعرضه للهواء الطلق.

- الحرص على غسل اليدين باستمرار لكى يتخلص من العدوى الدائمة.

