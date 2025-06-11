من لبس العيد للكفن.. بسنت عروس السماء في عيد الأضحى

خرجت بسنت صاحبة الـ13 ربيع من منزل أسرتها مثلها مثل الفتيات تحتفل بـ فرحة عيد الأضحى إلا أنها لم تكن تعلم بأنها لن تعود إلى منزلها وستكون زفتها بـ كفنها الأبيض في صباح رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

بسنت فتاة بالغة من العمر 13 عاما مشهود لها وسط منطقتها بالمقطم بالاحترام والاجتهاد، كانت برفقة إحدى زميلاتها يحتفلان بعيد الأضحى وأثناء عبورهم طريق عبدالمجيد محمود بكورنيش المقطم صدمتهما سيارة مسرعة.

الحادث أودى بحياة بسنت في حينها فيما تم نقل صديقتها إلى المستشفى، ووصل والد بسنت لا يصدق بأن فلذة كبده التي ظلت في أحضانه طيلة 13 عام ستكون ليلتها بعيدا عنه محتضنها قبرها، عروس في السماء مثلما قال أصدقائها.

بسنت صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في المقطم وتوقف السائق وقام بتسليم نفسه في قسم شرطة المقطم فور وقوع الحادث، وهو ما أعاد للأذهان حادث شقيق سيدة المطار الذي صدم سيارة بسبب رعونته نتج عنه مصرع 4 أشخاص.