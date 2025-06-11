مطلبتش مساعدة… أرملة إحسان ترك تكشف عن حالتها المادية

كشفت أرملة الفنان إحسان الترك عن تطورات الحالة المادية بعد رحيله ، مؤكدة أن ابن الفنان هو الذى يتكفل بجميع المصاريف المطلوبة وأنها لم تتقاض معاشا من نقابة المهن التمثيلية لأن الفنان ليس عضوا عاملا بالنقابة.

وقالت أرملة الفنان فى تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه لم يتواصل معها أحد من الوسط الفني بعد وفاة زوجها إحسان الترك وانها لم تتقاضي معاش له من نقابة المهن التمثيلية لأنه يعتبر عضو منتدب وليست عضو عامل ، مشيرة إلى أن نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي وعدها بالنظر فى هذه الأزمة وانه سيتواصل مع وزارة التضامن لإيجاد حل مناسب ، معلقة: “المفروض يكون فى معاش هو كان فنان وليه اعمال مهمة وكان طول الوقت بيسعي انه يشتغل ”.

وعن تطورات الحالة المادية بعد رحيله ، أكدث إنها لم تشتك أو تطلب المساعدة من أى شخص وأن الأزمة كانت فى المسكن السابق بسبب مشكلة مع صاحب المنزل وهي الآن انتقلت لمنزل آخر.