محافظ الغربية : لا عودة للتراكمات التاريخية .. والمتابعة اليومية مستمرة | صور

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل العمل على مدار الساعة لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي ٢٩٠ طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع ٢٠٠ طن من نطاق حي أول المحلة، و٥٠ طنًا من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع ٤٠ طنًا من مركز المحلة، من خلال الدفع بمعدات النظافة وسيارات النقل واللودرات للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات ورفعها أولًا بأول.

رفع تلال القمامة

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة والمتابعة اليومية بجميع القطاعات، لضمان عدم عودة التراكمات التاريخية، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري بمدينة المحلة الكبرى.