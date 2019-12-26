10 جمعيات تشارك بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف بالغربية

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عقدت اليوم " الخميس" مديرية الزراعة بالغربية بالتعاون مع الغذاء للمستقبل مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لقاء تعريفيا عن المشروع وأهدافه وأنشطته والنتائج المتوقعة فى طنطا بمحافظة الغربية.بحضور وكيل وزارة الزراعة لمحافظة الغربية المهندس على عبد الجواد والمهندس مسعد المتولي مدير عام التعاون بالغربية والمهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد بالغربية، ومدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الزراعة لمحافظة المنوفية، وعدد من الجمعيات ومزارعين ومحطات التعبئة ومفارش من كلا المحافظتين.وقام المهندس اسامة زكي نائب مدير المشروع نائبا عن الدكتور وليد سلام مدير المشروع، وفريق عمل المشروع، بعرض مكونات المشروع وأنشطته.أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية فى كلمته أنه تم اختيار عشر جمعيات زراعية على مستوى المحافظة، للمشاركة في المشروع كمرحلة أولى والجمعيات المختارة ممثلة عن مراكز طنطا وقطور وكفر الزيات والسنطة.حيث يتضمن النطاق الجغرافى القاهرة الكبرى والوجه القبلى، من خلال المكاتب الإقليمية الإستراتيجية في الأقصر والمنيا والغربية، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في القاهرة. وتشمل المناطق المستهدفة: محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والبحيرة والاسكندرية.يستهدف المشروع صغار المزارعين ومجموعات المنتجين والمشترين والسوبر ماركت والمصدرين والمصنعين وتجار المنتجات الزراعية والموردين والعمال والمرأة والشباب وخريجي كليات الزراعة والمدارس الفنية الزراعية.يعمل المشروع على تعزيز نظام تسويق المحاصيل البستانية في مصر، وتحسين قدرة صغار المزارعين والمصنعين ومجموعات المنتجين والمؤسسات العاملة في مجال المحاصيل عالية القيمة، من خلال نقل المعرفة الزراعية لتحسين قدرة المزارعين على إنتاج محاصيل بستانية عالية القيمة. كما ستعمل التحسينات في سلسلة القيمة على خلق المزيد من فرص العمل وبناء قدرات التوظيف وزيادة الدخول للفئات المحرومة، كما ستعمل على تعزيز فكرة الأمن الغذائي في جميع أنحاء مصر.على مدار 5 سنوات، سيقوم المشروع بالآتي: زيادة متوسط الدخول لأكثر 120 ألفا من صغار المزارعين ومضاعفة دخول 25 ألفا من صغار المزارعين كحد أدنى وخلق 12 ألف وظيفة مستدامة في مجال الأعمال الزراعية وتحسين كفاءة استخدام الري لأكثر من 22 ألف هكتار والاستفادة من 10 ملايين دولار أمريكي من خلال بناء شراكات مع المؤسسات المصرية والمنظمات الزراعية لتركيب أنظمة ري حديثة، وبناء مراكز لعمليات ما بعد الحصاد، وإنشاء مرافق صغيرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنيع الغذائي في مصر.