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رياضة

نجم الإسماعيلي السابق: محمود الخطيب ليس أسطورة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:43 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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محمد السعيد
أكد أسامة خليل نجم فريق الإسماعيلي السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لا تنطبق عليه معايير لقب أسطورة الكرة المصرية.

وقال أسامة خليل في تصريجات لقناة " تايم سبورتس": الأسطورة الحقيقة في كرة القدم المصرية على مر العصور هو محمد صلاح، وذلك لأنه أنجح من لاعب كرة القدم خارج مصر، وشرف مصر".

وأضاف:" لغة الأرقام تتحدث، محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبيين في العالم، ويلعب لأفضل نادٍ في العالم حاليا، وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتالتين.

وتابع:" لا بد من وضع مواصفات ومعايير للقب اسطورة، فالأسطورة هو لاعب لكل العصور مثل محمد علي كلاي وبيليه، لأنهم لاعبون على مر العصور".

واختتم:" محمد صلاح هو اللاعب المصري الوحيد الذي يلقب بـ أسطورة الكرة المصرية، لكن الخطيب نجم لن يتكرر ولكن لاتنطبق عليه معايير لقب أسطورة، أنا أتحدث على مر العصور، وليس على مجرد فترة زمينة صغيرة".
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