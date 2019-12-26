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ملفات

السيسي يؤكد لـ رئيس الوزراء الإيطالي استمرار جهود الكشف عن ملابسات مقتل ريجيني.. وموقف مصر الداعم لاستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة شعبها.. وكونتي: نسعى لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 03:30 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
الرئيس السيسي:
مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية
رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي
رئيس الوزراء الإيطالي:
نهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها


أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيا اليوم، الخميس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض الملفات الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد الرئيس على ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالي سعي بلاده لحل الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية، التي تمثل تهديدا لأمن المنطقة بأكملها، وذلك بهدف عودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة قوة وفاعلية مؤسساتها، حيث تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى مقتل الطالب الإيطالي "ريجينى"، حيث جدد الرئيس التأكيد على استمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
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