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تعليم

الدخول بالمحمول "غش".. محظورات آداب القاهرة في الامتحانات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:04 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة، تحذيراتها للطلاب، قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/ 2020، لجميع الفرق الدراسية.

وأوضحت الكلية، أنه غير مسموح نهائيا بوجود التليفون المحمول أو سماعة الاذن أو أي وسيلة اتصال مع الطالب داخل لجان الامتحانات.

ونوهت الكلية إلى أنه بمجرد دخول الطالب بالتليفون؛ يعتبر شروعا في الغش، ويتم عمل محضر غش للطالب في حال ضبطه باحدى هذه الادوات.

وأنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي تبدأ بعد غد، السبت، 28 ديسمبر، وتستمر حتى 24 يناير 2020.

وأعلنت الكليات عن جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن اجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الإلتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.
الدخول بالمحمول "غش".. محظورات آداب القاهرة في الامتحانات
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