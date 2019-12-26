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رياضة

تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل لقاء زيسكو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 04:47 م
محمد عواد ومحمد أبو
محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أدى الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حاليا على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا.

وبدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عدة جهات وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.

ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.
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