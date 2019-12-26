تدريبات خاصة لحراس الزمالك قبل لقاء زيسكو

أدى الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريبات خاصة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس على هامش مران الفريق حاليا على الملعب الفرعي لاستاد ليفي موانا واسا في زامبيا.



وبدأت التدريبات بمران بدني قوي أعقبه التسديد على المرمى من عدة جهات وشهدت تألق الثلاثي بصورة كبيرة.



ويحل الزمالك ضيفا على زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.