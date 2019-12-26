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مرأة

بديل للأدوية.. عصير سحري لزيادة الوزن لمرضى النحافة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 05:09 م
عصير سحري لزيادة
عصير سحري لزيادة الوزن
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حياة عبد العزيز
هناك الكثير من الأشخاص يعانون من النحافة، فقدمت الدكتورة سهام سوقية استشاري تغذية عبر صفحتها شخصية، عصيرا بمكونات طبيعية لمساعدتهم لزيادة الوزن، دون تناول العقاقير الطبية التي تسبب اضرارا صحية.

المكونات :
- كوب من حليب اللوز .
- حبة موز طازجة أو مجمدة .
- ملعقة زبدة فول سوداني .
- ملعقتان من بودرة الكاكاو.
- ملعقة بذور الشيا .
- مكعبات من الثلج .

طريقة التحضير:

- مزج جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.
- اضافة قطعة من الشوكولاته الداكنة.
- وضع العصير في كوب ويقدم باردا.
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