تضامنًا مع مرضى السرطان.. بطل عروس بيروت يتخلى عن شعره .. شاهد

🙏 من زمان وأنا بتمنى يوصل طول شعري لهالمرحلة! مرحلة إقدر أوقف مع مرضى عم يعانو كل لحظة من هالمرض الخبيث! وهيك صار نص شعري بتصرّفهم وأكيد رح يلبقلهم أكتر مني، وانشالله كون عم إرسم لو حتى ضحكة صغيرة على وجوههم! الله يعطيهم الصحة والسعادة ويشفي كل مريض 🙏❤ وهيدا الpost مش كرمال الحكي، هيدا كرمال كل شخص بيقدر يساعد حدا بهالدني.. ما يتردد أبدًا! #cancer #children #love_them Check how to donate 👉 @ccclebanon