تضامنًا مع مرضى السرطان.. بطل عروس بيروت يتخلى عن شعره .. شاهد

نشر الفنان اللبنانى ​جاد أبو علي ،​ أحد أبطال مسلسل عروس بيروت عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " صورة له أثناء قص شعره.



وعلق على الصورة قائلا: "من زمان وأنا بتمنى يوصل طول شعري لهالمرحلة! ، مرحلة إقدر أوقف مع مرضى عم يعانو كل لحظة من هالمرض الخبيث! ، وهيك صار نص شعري بتصرّفهم وأكيد رح يلبقلهم أكتر مني، وانشالله كون عم إرسم لو حتى ضحكة صغيرة على وجوههم!" .



وإضاف : " الله يعطيهم الصحة والسعادة ويشفي كل مريض ، وهيدا الـpost مش كرمال الحكي، هيدا كرمال كل شخص بيقدر يساعد حدا بهالدني.. ما يتردد أبدًا!" .



وتدور أحداث مسلسل"عروس بيروت" في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة. وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).



ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وإخوته الثلاثة، قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.