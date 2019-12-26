AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، جروب باسم " حد شاف جوزي" ، للبحث وراء الرجال المتزوجين من خلال نشر صورته على الجروب.

وانضمت نسبة كبيرة من النساء لجروب " حد شاف جوزي"، البعض منهن بدأ بالمشاركة بالفعل ونشر صور أزواجهن للبحث ورائهم وما إن كانوا يتعرضن للخيانة أم لا.

واكتفت بعض المشاركات الأخريات في جروب " حد شاف جوزي" بالمشاهدة فقط، ولم يشاركن في فكرة نشر صور الأزواج والبحث ورائهم.

الجروب أثار موجة غضب عارمة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" حيث اعتبره البعض أسلوبا غير لائق يتسبب في وضع الزوجة والزوج في موقف محرج .

اقرأ أيضا 
حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة كل دقيقتين ونصف.. عزة مصطفى: مليون حالة طلاق في 2018.. فيديو

جزءًا من مناورة عسكرية..القصة الحقيقة وراء شائعة وفاة الملكة إليزابيث الثانية

أول تعليق من ممثلة أردنية بعد اقتحام سعودى غرفتها ونزع عباءتها.. فيديو

ترشيحاتنا

بجاحة تركية.. أردوغان يطلب من تونس فتح مجالها الجوي للتدخل في ليبيا| تفاصيل

مدبولي يطالب الوزراء الجدد بالتواصل مع مجلس النواب وحضور اللجان المتخصصة

اخبار الرياضة.. الأهلي يفعل مبادرة تركي ال شيخ.. صدمة للزمالك..حقيقة انتقال النني لـ ميلان

شاهد..الأهلي يضم نجم تونس لليد 3 سنوات

صدمة للأبيض.. غياب نجم الزمالك عن لقاء زيسكو

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مبكية من طفل إلى والدته المتوفاة بمناسبة الكريسماس.. شاهد

بالصور.. كيف تختارين الحقيبة المناسبة لشكل جسمك؟

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور