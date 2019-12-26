حد شاف جوزي .. جروب يثير موجة غضب على السوشيال ميديا

دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، جروب باسم " حد شاف جوزي" ، للبحث وراء الرجال المتزوجين من خلال نشر صورته على الجروب.
وانضمت نسبة كبيرة من النساء لجروب " حد شاف جوزي"، البعض منهن بدأ بالمشاركة بالفعل ونشر صور أزواجهن للبحث ورائهم وما إن كانوا يتعرضن للخيانة أم لا.
واكتفت بعض المشاركات الأخريات في جروب " حد شاف جوزي" بالمشاهدة فقط، ولم يشاركن في فكرة نشر صور الأزواج والبحث ورائهم.
الجروب أثار موجة غضب عارمة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" حيث اعتبره البعض أسلوبا غير لائق يتسبب في وضع الزوجة والزوج في موقف محرج .
وانضمت نسبة كبيرة من النساء لجروب " حد شاف جوزي"، البعض منهن بدأ بالمشاركة بالفعل ونشر صور أزواجهن للبحث ورائهم وما إن كانوا يتعرضن للخيانة أم لا.
واكتفت بعض المشاركات الأخريات في جروب " حد شاف جوزي" بالمشاهدة فقط، ولم يشاركن في فكرة نشر صور الأزواج والبحث ورائهم.
الجروب أثار موجة غضب عارمة على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك" حيث اعتبره البعض أسلوبا غير لائق يتسبب في وضع الزوجة والزوج في موقف محرج .
اقرأ أيضا