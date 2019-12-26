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أخبار البلد

غدًا.. شيري عادل في ضيافة رامي رضوان على dmc احتفالًا بالكريسماس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:08 م
صدى البلد
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اماني نوار
تحل الفنانة شيري عادل، ضيفة على برنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، غدًا الجمعة على شاشة dmc، في تمام العاشرة مساءً.

وتفتح شيري قلبها لرامى رضوان وتتحدث عن مشاركتها الأخيرة فى احتفالية "قادرون باختلاف" من خلال تقديم فقرة استعراضية مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

وتحتفل شيري عادل أثناء لقائها بالعام الجديد وتزين شجرة الكريسماس على الهواء.
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