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أخبار العالم

بعد رفض التدخل الأجنبي.. بوتين يبحث مع رئيس الوزراء الإيطالي أزمة ليبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:09 م
بوتين وكونتي
بوتين وكونتي
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شيماء مصطفى
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تطورات الأوضاع في ليبيا.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، أعلن الكرملين أن الجانبين بحثا ضرورة حل الأزمة في البلاد عبر الطرق السلمية.

وكانت إيطاليا أعلنت عن مهمة أوروبية مرتقبة في ليبيا بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية دول أوروبية، لحل الأزمة والتهدئة بين الجانبين وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا معركة الحسم التي يقاتل فيها الجيش الوطني الليبي، من أجل دحر الميليشيات، وسط توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية غير الشرعية فايز السراج، مذكرتي تفاهم مع تركيا تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وكانت روسيا أكدت في وقت سابق، أن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا لا يمكنه سوى تعقيد الوضع في البلاد.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من احتمال قيام تركيا بإرسال قوات إلى ليبيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت تركيا نيتها إرسال أسلحة إلى مدينة مصراتة، لنقلها إلى ميليشيات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، وذلك ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
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