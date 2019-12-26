أهلي 2004 يفوز على طنطا بهدف في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٤، فوزًا ثمينًا على مضيفه طنطا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، بمدينة طنطا، ضمن منافسات الجولة الـ١٥ لبطولة الجمهورية.



جاء هدف فوز الأهلي عن طريق عبدالرحمن ممدوح.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٢٨ نقطة في جدول الترتيب، جمعها من الفوز في ٨ مباريات، والتعادل في ٤ مباريات، والهزيمة مرتين، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ – ١، وعلى وادي دجلة ٤ – ٢، وتعادل سلبيًّا مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر – ٢، وتعادل مع الجونة ١ – ١، وفاز على إنبي ٦ – ١، وعلى سموحة ٣ – ٢، وتعادل مع حرس الحدود سلبيًّا، وفاز على الإسماعيلي ٧ – صفر، وتعادل مع الإنتاج الحربي سلبيًّا، وفاز على المقاولون ٤ – ٣، وخسر أمام بيراميدز صفر – ١، وفاز على طنطا ١ – صفر، مسجلًا ٣٤ هدفًا مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديرًا فنيًّا، وعبدالله فاروق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وسيد الغزاوي طبيب الفريق، ومحمد نحلة معدًّا بدنيًّا، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.