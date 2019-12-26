مهمة إنقاذ .. حسام البدري يستنجد بـ المنتخب الأوليمبي فى معسكر مارس

وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري نجوم المنتخب الأولمبي على رأس أولوياته من أجل استدعائهم خلال معسكر الفراعنة الكبار المقرر إجراؤه شهر مارس المقبل.



ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمعسكر شهر مارس المقبل والذي سيشهد افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2022 ومن المنتظر أن تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 يوم 21 يناير المقبل بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.



قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن حسام البدري يرغب في الاستعانة بنجوم المنتخب الأوليمبي الذين ظهروا بشكل قوى فى أمم إفريقيا تحت 23 عاما خاصة فى الخطوط الأمامية فى مهمة إنقاذ العقم الهجومي الذي يعاني منه الفراعنة الكبار خلال المباريات الأخيرة أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم إفريقيا بـ الكاميرون 2021.



أضاف : البدري وضع 5 نجوم من المنتخب الأولمبي على رأس أولوياته من أجل ضمهم إلى معسكر الفراعنة الكبار خلال شهر مارس القادم استعدادا لضربة البداية فى تصفيات مونديال 2022.



أوضح أن البدري اتفق مع جهازه المعاون على استدعاء 5 لاعبين من المنتخب الأوليمبي للتواجد ضمن معسكر مارس القادم هم رمضان صبحى لاعب الأهلى ومصطفى محمد مهاجم الزمالك وعبد الرحمن مجدى فى الإسماعيلي وأحمد أبو الفتوح بـ سموحة وأكرم توفيق فى الجونة.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني رفضت طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى بإقامة معسكر تدريبي للفراعنة الكبار خلال شهر يناير القادم استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022 واستندت إلى أن أجندة مباريات شهر يناير القادم ممتلئة بلقاءات الدوري المحلي ولا يوجد بها أي فراغ لإقامة معسكر تدريبي للفراعنة الكبار.

