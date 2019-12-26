مصطفى بكري: تونس صفعت أردوغان على وجهه.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذهب إلى تونس لكي يحاصر الدولة العربية ليبيا، موضحا أن تونس صفعت أردوغان على وجه.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التصريحات التي تصدر عن المسئولين الأتراك غير صحيحة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية لدى الرئيس التونسي في التحالف ضد لبييا.



وأثنى بكري، على البيان الذي أصدره الرئيس التونسي الذي وضح فيه حقيقة الموقف التونسي، منوها أن الوضع في ليبيا مستقر خاصة بعد التضامن الدولية مع ليبيا ضد التدخل التركي.



وأشار بكري إلى الخطر الذي يحيط بالدول العربية، خاصة بعد ثورات الخريف العربي _ على حسب تعبيره.