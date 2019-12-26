أول تعليق من أحمد عز بعد عرض مسرحية علاء الدين في الرياض

أبدى النجم الفنان احمد عز سعادته البالغة بوقوفه لاول مرة على خشبة المسرح في الرياض بعرض علاء الدين الذي يقوم ببطولته ونخبة من النجوم.



وقال عز في ختام العرض الأول للمسرحية مساء امس علي مسرح الأميرة نورة: "هذه ليلتي الأولى على المسرح وهذا بالنسبة لي حدث كبير ان يكون اول عرض مسرحي لي هنا بالرياض ومع هؤلاء الأساتذة المتميزين، واشكركم جدا على الاستقبال والحضور، ووجودي معكم اليوم، واضاف: "يارب نكون عملنا حاجة اسعدتكم، وهذا العرض لم يكن ليخرج بهذا المستوي لولا المجموعة التي عملت معهم وكل الشكر للمخرج مجدي الهواري".



وعبر المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لمسرح كايرو شو عن شكره لهيئة الترفيه السعودية علي الفرصة الجميلة للالتقاء بالجمهور السعودي لأكثر من مرة ، كما وجه شكره وتقديره لكافة العاملين بالمسرحية وعلي رأسهم الممثلين والجيش الكبير من مبدعي كايرو شو في الكواليس الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لكي يخرج العرض بهذا المستوي ، موضحا انه جاري العمل علي تطوير كافة التفاصيل التقنية التي يزخر بها العرض .



وشهد العرض تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بسبب الكثير من التفاصيل المبهرة علي رأسها استخدام تقنية الهولوجرام ، كما شهد المسرح ظهور احمد عز وتارا عماد علي البساط السحري في كافة ًارجاء المسرح و اعلي الجمهور.



مسرحية علاء الدين اخراج مجدي الهواري و بطولة النجم احمد عز ويشاركه البطولة ، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت(الجني)، و هشام اسماعيل(الوزير جعفر) و سامي مغاوري (السلطان)، اسلام ابراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).