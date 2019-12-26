AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أطلقو عليه النار .. ضبط 5 أشخاص حاولوا سرقة مالك محل مصوغات بالجيزة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 07:40 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص أطلقوا النار محاولين سرقة مالك محل مصوغات بالجيزة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مصوغات كائن بقرية الناصرية بدائرة المركز) بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق 2 عيار نارى من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، مما أدى لحدوث تلفيات بها وهروبهم عقب ذلك .

تم تشكيل فريق بحث تنسيقًا مع الأجهزة المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد 3 طلقات) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على سرقة المجنى عليه؛ لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وقيامهم بتتبع المذكور وعقب استقلاله سيارته قاموا بمحاولة استيقافه عنوةً بواسطة سيارة ملك أحدهم (تم العثور عليها) إلا أنهم فشلوا فى ذلك، الأمر الذى دفع أحد المتهمين بإطلاق عيارين ناريين عليه وتمكن المُبلغ من الهرب، وتخوفهم من ملاحقته لعدم ضبطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب بمنشأة القناطر

ترشيحاتنا

سحر عبدالحق: منتخب النسائية استفاد خبرات دولية من دورة شمال أفريقيا

نجم الزمالك يكشف حقيقة تمرده وغيابه عن التدريبات

سقوط الشجر على السيارات بـ بورسعيد بسبب الطقس السيئ ..صور

واقعة الهياكل العظمية..التحقيقات توضح سبب عدم اكتشاف وفاة الزوجين طوال 7 سنوات

معطف جديد وقبعة قديمة.. الأميرة كيت ميدلتون تتألق في الكريسماس

عبد الله مشرف: اعتذرت عن المشاركة في فيلم مع عادل إمام لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

هنتعشى إيه النهاردة.. بيض بالخضار والجبنة وسلطة الذرة

قوس قزح يزين سماء الغربية عقب الأمطار الغزيرة.. صور