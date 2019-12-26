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حوادث

خطفوا شنطة الدهب.. القبض على عاطلين سرقا "جواهرجي" بالمنيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:11 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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ايمن رياض
تعرض جواهرجي بمدينة ملوى جنوب المنيا للسرقة أثناء عودته إلى منزله علي يد شخصين حيث خطفا حقيبة مجوهراته وفرا هاربين.

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بتعرض جواهرجي يدعي ج.م للسرقة أثناء عودته إلى منزله ببندر ملوى حيث كان يحمل حقيبة تحتوي على كمية كبيرة من المجوهرات.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة ضباط القسم توصل إلى إلقاء القبض على المتهمين وارشدا عن المضبوطات واعترفا بإرتكابهما الواقعة وانهما تربصا للجواهرهي أثناء عودته إلى منزله وبحوزته حقيبة تحتوي على مشغولات ذهبية مستقلين دراجة نارية وارشد المتهمان عن طرف ثالث ساعدهما في معرفة خط سير المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق.
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