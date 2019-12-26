دون دواء .. 6 نصائح للقضاء على حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن كتل صلبة مكونة من نفايات متبلورة في الكلى، إنها مشكلة صحية شائعة ويمكن أن يكون تمرير الحجارة الكبيرة مؤلما للغاية، هناك عدد كبير من الأشخاص يعانون من حصوات الكلى، نشر موقع " health line " 6 نصائح رائعة للقضاء على حصوات الكلى وتشمل :



- بقاء الجسم رطبا، أمر مهم لمنع حصى الكلى، لكن في حين أن بعض المشروبات قد تقلل من المخاطر، فإن البعض الآخر قد يزيدها، لذلك كن حذرا لما تشربه.



- حامض الستريك عبارة عن مركب نباتي قد يساعد في منع تشكيل حصوات الكلى، وتعد فواكه الحمضيات مصادر غذائية كبيرة، لذلك أحرص على تناولها.



- تناول جرعات كبيرة من فيتامين سي قد يعرضك لخطر الحصوات الكلى لذلك تجنب أخذ جرعة كبيرة منه إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.



- الحصول على كمية كافية من الكالسيوم قد يساعد في منع تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.



- إذا كنت عرضة لتشكيل حصوات الكلى ، فقد يساعدك تقليل الصوديوم؛ لأنه الصوديوم قد يزيد من كمية الكالسيوم التي تفرزها في البول.



- زيادة تناول المغنيسيوم الخاص بك قد يساعد في تقليل امتصاص الأكسالات وتقليل خطر حصى الكلى.

