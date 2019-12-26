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أخبار العالم

رسميًا.. حكومة الوفاق تطالب تركيا بالتدخل العسكرى فى ليبيا

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:42 م
اردوغان والسراج
اردوغان والسراج
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شيماء مصطفى
ذكرت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن حكومة الوفاق، طلبت رسميا، من تركيا، دعمها العسكري وتدخلها في ليبيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق، عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.

وقال أردوغان اليوم، الخميس، إن مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا دخلت حيز التنفيذ فجر اليوم، بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية التركية.

وأضاف أردوغان، في كلمة له: "اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل ودونت بسجلات الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن نمرر تفويض إرسال جنود إلى ليبيا من البرلمان في 8 و9 يناير لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق الليبية".

وتابع الرئيس التركي: "يسألوننا عمّا إذا كنا سنرسل الجنود إلى ليبيا، نحن نتجه إلى المكان الذي ندعى إليه".

واستكمالا لسلسلة الاستفزازات، أكد أردوغان في كلمته أن تركيا قدمت وستظل تقدم جميع أنواع الدعم لحكومة السراج، مشيرا إلى أنه سيعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير المقبل.
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