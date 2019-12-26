إذا كنت تحاولين تقديم انواع مختلفة من السلطات علي سفرتك يمكنك ان تتعرفي علي طريقة عمل "سلطة البنجر المفيدة".



مقادير سلطة البنجر :

نصف كيلو بنجر يفضل الحجم الصغير

4ملاعق زيت زيتون أو عباد شمس

2معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خل

عصير ليمونة - فص ثوم مفروم

معلقة صغيرة فلفل اسود

معلقة صغيرة ملح ومعلقة بقدونس مفروم



طريقة عمل "سلطة البنجر"

نسلق البنجر فى ماء حتي يصل الي درجة السواء وتأكدي من ذلك من خلال غرز الشوكة بكل سهولة

يبرد ويقشر تحت الماء مثل البطاطس

ثم يوضع (الخل والسكر والليمون والثوم والزيت والملح والفلفل)

يقطع شرائح ويتم وضع خليط الخل بالليمون السابقة ويقلب ويقدم.