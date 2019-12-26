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رياضة

دينا عمرو: الروح القتالية سر الفوز بدوري المرتبط

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:43 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدت دينا عمرو، قائدة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، سعادتها بتتويج الفريق بدوري المرتبط بعد التغلب على فريق الجزيرة، بنتيجة 82-60، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم.

وأضافت دينا أن الروح العالية كانت كلمة السر في العودة بالنتيجة، خصوصًا بعد رؤية درع البطولة وميداليات المركز الأول، الأمر الذي كان أكبر حافز للاعبات من أجل تحقيق الفوز بعد الخسارة في مباراة الذهاب.

وأكملت: «السعادة مضاعفة للفريق بعد الفوز على الجزيرة بسبب الضغط العصبي عقب مباراة الذهاب»، مشددة على أن التعامل النفسي من الجهاز الفني كان أكبر حافز لتحقيق الفوز.

واختتمت دينا: «الجميع في الفريق يعلم حجم المسؤولية في تحقيق البطولات، وعدم التفريط في أي بطولة من أجل إسعاد أعضاء الأهلي وجماهيره».

وقدم فريق السيدات أداءً رائعًا خلال المباراة، التي حسمها الفريق منذ البداية، حيث انتهت الفترة الأولى بنتيجة 13-11، وسيطر الفريق على الفترة الثانية 37-29، وجاءت الفترة الثالثة 60-44، لينهي الفترة الرابعة بنتيجة 82-60.

وكان فريق ناشئات السلة تحت 18 سنة قد حقق، اليوم، الفوز على الجزيرة، بنتيجة 55-23، في البطولة نفسها.
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