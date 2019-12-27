للشباب والرجال.. طرق استخدام جيل الشعر بدون أضرار

يستخدم العديد من الشباب طرق عديدة لتثبيت الشعر ومن اشهر الطرق التي يستخدمها الأولاد هي الجل ، ويقول الصيدلي باهر السعيد أن الجل هو أحد أسباب تساقط الشعر ..
ولذلك قدم السعيد طريقة لتفادي أضرار الجل على الشعر، وذلك من خلال عدة طرق وهي:
1- عدم الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة ومنتجات بير السلم وشركات مجهولة الهوية ، ولكن يجب استخدام نوع جل مصرح وذلك لتفادي الصلع والإكزيما والأمراض الجلدية لفروة الرأس والتي تؤدي الي ضرر بالشعر .
2- وضع الجل علي سطح الشعر وعدم إيصالها إلى فروة الرأس لأن ذلك يعمل علي اغلاق وانسداد الي بصيلات الشعر المسام ولا يصل الأكسجين الي فروة الشعر مما يؤدي إلى تساقط وتوقف نمو الشعر.
3- تقليل استخدام الجل، وغسل الشعر جيدا قبل النوم والتأكد من وجوده قبل النوم.
4- استخدام الزيوت الطبيعية والمنتجات الطبيعية لتغذية فروة الرأس لتقليل من الأضرار الناجمة عن الجيل.