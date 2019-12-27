للشباب والرجال.. طرق استخدام جيل الشعر بدون أضرار

يستخدم العديد من الشباب طرق عديدة لتثبيت الشعر ومن اشهر الطرق التي يستخدمها الأولاد هي الجل ، ويقول الصيدلي باهر السعيد أن الجل هو أحد أسباب تساقط الشعر ..









ولذلك قدم السعيد طريقة لتفادي أضرار الجل على الشعر، وذلك من خلال عدة طرق وهي:





1- عدم الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة ومنتجات بير السلم وشركات مجهولة الهوية ، ولكن يجب استخدام نوع جل مصرح وذلك لتفادي الصلع والإكزيما والأمراض الجلدية لفروة الرأس والتي تؤدي الي ضرر بالشعر .





2- وضع الجل علي سطح الشعر وعدم إ يصالها إلى فروة الرأس لأن ذلك يعمل علي اغلاق وانسداد الي بصيلات الشعر المسام ولا يصل الأكسجين الي فروة الشعر مما يؤدي إلى تساقط وتوقف نمو الشعر.





3- تقليل استخدام الجل، وغسل الشعر جيدا قبل النوم والتأكد من وجوده قبل النوم.



