مطرب أمريكي شهير يثير الجدل بإلقاء الأموال على الفقراء في الهواء

في مشهد محزن تهافت فقراء «لوس أنجلوس» على الأموال الطائرة كالحمام في الهواء، حيث وقف مغني الراب الأمريكي Blueface يلقي عليهم الأموال وهم يتقاتلون في سبيلها.





انتشر مقطع فيديو على موقع التغريدات تويتر لمغني الراب الأمريكي بلوفيس أثناء وقوفه فوق إحدى السيارات على الطريق بينما يقوم بفعل غريب، حيث قام بإلقاء مبالغ طائلة في الهواء على رؤوس الفقراء الذين تقاتلوا على التقاطها من الهواء ومن على الأرض، لكن وجهة نظره كانت مختلفة عن الآراء الهجومية التي تعرض لها.





قال بأن سر فعلته هذه هو "رد جميل الفقراء المحتاجين"، لكن بلوفيس تعرض لهجوم شديد جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موقفه المثير للجدل.



