بفستان أحمر لامع.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في عمان

حرصت المذيعة سالى عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بنشر صور جديدة لها أثناء تواجدها فى عمان.





تألقت سالى عبد السلام فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أحمر طويلا وذا أكمام طويلة من TAYA Couture، وأتسم الفستان بالقماش اللامع الذى زاد من جاذبيتها و أناقتها.





وأكملت سالى عبد السلام إطلالتها ببعض المجوهرات الثمينة و القيمة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على أنستجرام.





ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت سالى عبد السلام على خصلات شعرها المموجة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



