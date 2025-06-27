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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 27-6-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27-6-2025 علي مستوي السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري

مع انتهاء العمل تعطيل العمل في البنوك المصرية أمس الخميس بمناسبة احتفالات السنة الهجرية الجديدة؛ تحسن مركز الجنيه المصري مقابل الدولار بقيمة كسرت حاجز الـ 15 قرشا علي الاقل.

أقل سعر دولار

وبلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

سعر الدولار في معظم البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة، المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، ميد بنك، الإسكندرية، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول،  أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع في بنوك " نكست، المصرف العربي الدولي"

سعر الدولار في البنوك الأخري

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.98 جنيها للبيع في بنك الشركة المصرفية " سايب".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.89 جنيها للشراء و 49.99 جنيها للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.02 جنيها للشراء و 50.12 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية".

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