التقديم لرياض الأطفال 2025/2026 .. الموعد النهائي والخطوات والشروط

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يبدأ أولياء الأمور في البحث عن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2025/2026، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية، والشروط المطلوبة، والخطوات الواجب اتباعها لإلحاق أبنائهم بالمدارس الرسمية والرسمية للغات. وفي إطار الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم تحديد كل ما يخص عملية التقديم بشكل إلكتروني لتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور.

ويستعرض «صدى البلد» معكم كل ما يتعلق بـ التقديم لرياض الأطفال 2025/2026، من الموعد النهائي للتقديم وحتى آلية القبول النهائي، مع الرابط الرسمي والخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها، طبقًا لما أعلنته الوزارة رسميًا.

موعد التقديم لرياض الأطفال 2025/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم لرياض الأطفال 2025/2026 يتم إلكترونيًا، ويبدأ اعتبارًا من 1 يونيو 2025 ويستمر حتى 30 يونيو 2025. ويشمل ذلك التقديم للمدارس الرسمية والمدارس الرسمية للغات، المعروفة بين أولياء الأمور باسم "المدارس التجريبية".

من المهم أن يحرص ولي الأمر على تقديم طلب التقديم خلال هذه الفترة، لأن أي طلبات بعد 30 يونيو لن تُقبل إلكترونيًا.

رابط التقديم لرياض الأطفال في المدارس التجريبية 2026

وفرت الوزارة رابطًا رسميًا للتقديم عبر الإنترنت، من خلال:

• مواقع المديريات التعليمية التابعة لكل محافظة.

• بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويمكن الدخول إلى رابط التقديم لرياض الأطفال مباشرة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

شروط التقديم لرياض الأطفال 2025/2026

أوضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الأساسية التي يجب توافرها عند التقديم لرياض الأطفال، وهي كما يلي:

السن القانوني للتقديم: يجب ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن 4 سنوات في أول أكتوبر 2025.

آلية التنسيق: يتم تنسيق الطلاب إلكترونيًا بواسطة المديريات التعليمية في كل محافظة، وفقًا للكثافة الطلابية والموارد المتاحة وظروف كل منطقة تعليمية.

إتاحة بيانات الطفل: بمجرد القبول المبدئي، تُتاح بيانات الطفل المقبول في جميع منافذ سداد مصروفات المدارس الرسمية، لتسهيل إجراءات الدفع واستكمال التسجيل.

خطوات التقديم لرياض الأطفال 2025/2026

يوضح الدليل الرسمي من وزارة التعليم أن عملية التقديم لرياض الأطفال تتضمن مجموعة من الخطوات المنظمة التي تسهل على ولي الأمر تقديم طلب التقديم بشكل صحيح:

1. الدخول على الرابط الرسمي للتقديم من خلال بوابة مركز المعلومات أو موقع المديرية التعليمية التابع لها ولي الأمر.

2. تسجيل البيانات المطلوبة بدقة، والتي تشمل بيانات الطفل وولي الأمر.

3. اختيار المدرسة أو المدارس المرغوب التقديم لها حسب المنطقة الجغرافية.

4. تأكيد الطلب إلكترونيًا والاحتفاظ برقم التسجيل للمتابعة لاحقًا.

5. متابعة نتيجة القبول المبدئي عبر نفس الرابط الإلكتروني الذي تم استخدامه في التقديم.

في حال القبول المبدئي، يجب على ولي الأمر:

1. التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الكامل الخاص بالطفل.

2. الانتظار لمراجعة الملف من قبل إدارة المدرسة.

3. استلام القبول النهائي بعد التأكد من استيفاء كافة المستندات والشروط.

كيفية متابعة القبول النهائي لرياض الأطفال

بعد انتهاء فترة التقديم لرياض الأطفال، يبدأ أولياء الأمور في متابعة نتائج القبول. يتم ذلك من خلال:

1. الرابط الرسمي المستخدم في التقديم، حيث يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي.

2. التوجه إلى المدرسة التي تم التقديم لها، وتسليم الملف الورقي الخاص بالطفل.

3. بعد مراجعة الملف، تعلن المدرسة القبول النهائي في حال اكتمال كافة الأوراق المطلوبة.

أهم ما يجب معرفته عن التقديم لرياض الأطفال 2025/2026

• التقديم متاح إلكترونيًا فقط من 1 إلى 30 يونيو 2025.

• السن المطلوب للتقديم: 4 سنوات فأكثر.

• يتم التنسيق والقبول من خلال المديريات التعليمية حسب الكثافة.

• يجب تسليم الملف الورقي للمدرسة بعد القبول المبدئي لإتمام إجراءات القبول النهائي.

وقد أصبحت عملية التقديم لرياض الأطفال الآن أكثر سهولة ويسرًا بفضل النظام الإلكتروني الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم. لذا، يُنصح أولياء الأمور بالالتزام بالمواعيد المحددة ومتابعة الموقع الرسمي للوزارة أو المديرية التعليمية الخاصة بهم لتقديم الطلبات ومتابعة نتائج القبول بكل دقة.