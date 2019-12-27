ريهاف الشريف.. قصة أول مهندسة سعودية تحصل على شهادة الأمن السيبراني

كرّم أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمس، المهندسة ريهاف الشريف، لحصولها على شهادة تدريب في الأمن السيبراني من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، لتصبح أول مهندسة في ‎أمانة مكة، تحصل على مثل هذه الشهادة لتحقق المزيد من الطموح في تمكين المرأة بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.





وقالت ريهاف الشريف في حديثها لـ"سبق": حصلت على ماجستير في هندسة النظم المؤسسية المعمارية من أستراليا، وحظيت أن أكون أول مستشارة تقنية لأمين العاصمة المقدسة، وقد مضى على عملي في الأمانة سنة، حيث حصلت على شهادة سايبر برو من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكانت مجالات الدورة في الأمن السيبراني وفي شبكات الحاسب والبنية التحتية والاختراق الأخلاقي وأساسيات اختبار الاختراق.





وأضافت ريهاف الشريف: جميع الموظفات في أمانة العاصمة المقدسة يحظين باهتمام كبير من قِبل الأمين، الذي أتاح لهن تقديم ما بوسعهن لخدمة أطهر البقاع. لافتةً إلى أن المرأة السعودية قادرة على الوصول إلى الهدف المنشود في شتى المجالات.





وأشارت "الشريف" التي تعمل رئيسة للقسم النسائي في مكتب الأمين، إلى أن المرأة ركيزة نجاحها يكمن في عقلها، وشهادة تعزز بها علمها إلى جانب التمسك بالأخلاق.



