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عيسى زيدان: 46 ألف قطعة أثرية جاهزة للعرض في المتحف المصري الكبير | فيديو

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:11 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عيسي زيدان، مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار إلى المتحف المصرى الكبير، إن العمل في المتحف يسير بشكل جيد جدا، وأكثر من رائع.

وأضاف الدكتور عيسى زيدان، خلال حواره فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم نقل 49 ألفا و700 قطعة أثرية إلى مركز ترميم الآثار الموجود داخل المتحف المصرى الكبير.

ووصف مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصرى الكبير، مركز الترميم الموجود فى المتحف، بأنه أكبر مركز صيانة موجود في العالم.

وأوضح الدكتور عيسي زيدان، أن المركز أنهى ترميم 46 ألف قطعة أثرية جاهزة للعرض، مضيفا أنه تم الانتهاء من الإنشاءات بنسبة 95%.

وأشار مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار للمتحف المصرى الكبير، إلى أنه يتم رَصّ الآثار، وترتيبها داخل الفاترينات؛ لعرضها فى القريب العاجل.
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