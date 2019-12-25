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ثقافة

بأكواب القهوة..مصر تسجل رقمًا قياسيًا في المتحف المصري الكبير السبت المقبل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
يستضيف المتحف المصري الكبير السبت المقبل احتفالية موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية
لتسجيل رقم قياسي جديد باسم مصر.

وسيتم خلال الإحتفالية رسم صورة قناع الملك توت عنخ امون بأكواب القهوة،وذلك في البهو الخارجي للمتحف امام الهرم الزجاجي.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف آثار في العالم مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة.

ومن المقرر افتتاح المتحف في الربع الأخير من 2020،وحاليا بلغت نسبة إنجاز المشروع اكثر من90% من إجمالي حجم الأعمال.

وبلغ إجمالي القطع الأثرية المنقولة للمتحف الكبير من المواقع والمتاحف الاثرية 49603 قطعة،وتم ترميم وصيانة 46600 قطعة اثرية.
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