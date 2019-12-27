افتتاح مهرجان دبي للتسوق بحضور 20 ألف شخص

انطلقت الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق، يوم أمس، الخميس 26 ديسمبر، بحفل افتتاحي مذهل، في برج بارك، وسط مدينة دبي، بحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.



واستقطب هذا الحفل أكثر من 20،000 شخص من الزوّار والمقيمين من مختلف الجنسيات، الذين توافدوا إلى الموقع؛ للاحتفال بانطلاق هذا الحدث المميز.



كما شهد ممشى نافورة دبي أمام دبي مول حضور الآلاف من الزوار الذين استمتعوا بعرض الأضواء والليزر على واجهة برج خليفة الذي تناغم مع رقصات نافورة دبي على أنغام أغنية "دبي كوكب آخر" التي تم انتاجها خصيصًا لدورة المهرجان الخامسة والعشرين.



وتم نقل الحفل عبر شاشات كبيرة توزعت في المنطقة الخارجية لدبي مول ليتسع المجال أمام الجميع لمشاهدة هذه العروض الرائعة خاصة أن الزوار استمروا بالتوافد إلى المنطقة لمشاهدة افتتاح المهرجان من الساعة الثالثة عصرًا حتى اختتام الفعاليات في ساعة متأخرة من الليل.



وسبق أن أعطى الشيخ أحمد بن محمد، إشارة البدء لعروض الأضواء والليزر والألعاب النارية ونافورة دبي التي تلتها أمسية فنية أحياها كل من الشاب خالد وشيرين عبدالوهاب وحسين الجسمي.



وكان عشّاق الفن الأصيل على موعد مع حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم، حيث احتضنت دبي أوبرا حفلًا شاركت فيه فرقة تضم 20 عازفًا.



وشهدت مناطق متفرقة حول المدينة انطلاق عدد من الأسواق الخارجية والتي رحبّت بضيوفها للاستمتاع بالتسوّق وتناول المأكولات ومشاهدة العروض الفنية والثقافية من مختلف أنحاء العالم، وانطلقت هذه الأسواق في السيف، ولاست إكزت الخوانيج، وحتّا، والرقة.



كما انطلقت عروض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساءً في "ذا بيتش" و"لامير" والسيف ودبي فستيفال سيتي مول وخور دبي.



واستمتع زوّار مراكز التسوّق بعروض ترويجية وصلت حتى 90 بالمئة على أكثر من 1،000 علامة تجارية في 4،000 محل تجاري، بالإضافة إلى فعّالية "تخفيضات لمدة 12 ساعة"، والتي انطلقت في عدد من مراكز التسوّق التابعة لماجد الفطيم لتمنح زوّارها تخفيضات تصل حتى 90 بالمئة احتفالًا بانطلاق المهرجان.



ومن المتوقع أن يتوافد آلاف الزوّار إلى حديقة برج بارك للاستمتاع بفعّاليات اليوم الثاني للحفل الافتتاحي، والذي سيشهد حفلًا غنائيًا من "ليام باين"، عضو فرقة One Direction، والمغنية "جورجا سميث".



