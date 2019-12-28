سفير الصين: منطقة الإيغور تعاني منذ التسعينات من الإرهاب.. فيديو

قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن منطقة الإيغور تعاني منذ تسعينات القرن الماضي من مشكلة الإرهاب.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تنظيم إرهابي يسمى حركة تركستان الشرقية الإسلامية في منطقة الأيغور تم تصنيفه من جانب الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية.



وأشار لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر إلى أن التنظيم السابق ذكره يريد الانفصال عن الصين وينفذ أعمال عنف إرهابية بلغت عددها الألاف خلال السنوات العشر الماضية، وهو لن تقبله الصين التي تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإرهاب.



وكشف سفير الصين أن بلاده ليست ضد الإسلام أو ضد السلمين ولكن الصين ضد الإرهاب والإرهابيين الذين يستخدمون أسم الإسلام لسعي وراء الأغراض الخاصة بهم وهم بالفعل ضد الإسلام.



وأكد سفير الصين في مصر أن الصين دولة قانونية تحترم الدستور والقانون وفقا للدستور الصيني، موضحا أن بلاده تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية.