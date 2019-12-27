سفير الصين يدعو قناة صدى البلد لـ زيارة منطقة الإيجور.. فيديو

وجه لياو لي تشيانج، سفير الصين في مصر، دعوة إلى قناة «صدى البلد»، لزيارة منطقة الإيجور؛ للتأكد من عدم وجود تعذيب للمسلمين في إقليم شينجيانج.



وأضاف السفير الصيني في القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك من يريد إثارة الفتنة بين الصين والدول الإسلامية، وكذلك إثارة الفتنة داخل الصين أيضا من أجل زيادة المتاعب.



وتابع لياو لي تشيانج، أنه بعد نهاية عام 2018، أجرى أكثر من ألف شخص من ضمنهم 70 وفدا أجنبيا ومسئولين من حكومات دول ومنظمات حقوقية وصحفيين ورجال دين، زيارات ميدانية إلى منطقة شينجيانج الصينية، وأشادوا حينها بتجربة الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف.



وأشار إلى أن السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف، أجرى أيضا زيارة ميدانية إلى المنطقة الصينية ذاتها، وكذلك الكثير من الصحفيين والإعلاميين المصريين.