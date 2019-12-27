سفير الصين: الحملة ضد بكين ممنهجة تقف وراءها أسباب ودوافع سياسية.. فيديو

قال لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر، إن الإعلام الغربي لم يكن عادلا في نقل ما يحدث في إقليم الإيغور وأنه الحملة ضد بكين ممنهجة.



وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك شائعات وأكاذيب منتشرة في السوشيال ميديا عن تعذيب الصين للمسلمين في الإيغور.



وتابع لياو لي تشيانج سفير الصين في مصر أن هناك منشورات في السوشيال ميديا تحكي الحقائق التي تحدث في منطقة شينجيانغ الصينية، موضحا أن الحملة التي تتعرض لها الصين وراءها أغراض سياسية.



وكشف سفير الصين في مصر أن التعاون بين الصين والعالم الإسلامي والعربي يشهد تقدما كبيرا بسرعة فائقة وهو لا يرضى بعض القوى الكبرى في العالم، ويدعون أن الصين تستعمر الدول حاليا وهو أمر غير صحيح.



وطالب سفير الصين في مصر أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل الذي تنبي قضية الإيغور مدعو لزيارة إقليم شينجيانغ حتى يتأكد من الحقيقة بنفسه.



وتابع سفير الصين في مصر أن مسعود أوزيل لديه الموقف العادل والرغبة المخلصة لمعرفة الحقائق ويزور الصين لمعرفة الحقيقة فيما يجرى في إقليم شينجيانغ.

