السوبر الإسباني في جدة ..هازارد يغيب عن ريال مدريد حتى فبراير المقبل

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الشكوك تحوم حول لحاق البلجيكي إدين هازارد بالمشاركة في بطولة السوبر الإسباني، التي ستنطلق في الثامن من يناير المقبل، بمشاركة 4 أندية "ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، فالنسيا"، وستحتضنها مدينة جدة ، بالسعودية.



وتعرض هازارد للإصابة في كاحل القدم اليمنى، خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وحسبما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن تعافي هازارد يسير ببطء، ما يعني أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر الإسباني.



وأضافت : أنه عندما تم إعلان مدى إصابة اللاعب، كان المتوقع عودته قبل بطولة السوبر، ولكن الآن بات المتوقع هو عودته إلى الفريق خلال يناير وربما فبراير.