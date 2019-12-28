شاهد.. إطلالة جريئة لـ مي سليم تشغل الانستجرام

نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة جريئة.
وعلقت الفنانة مى سليم على الصورة قائلة : تمثل هذه السنوات علامة فارقة في مسيرتي وحياتي الشخصية. أنا ممتن جدًا لكل النعم.
واضافت قائله أتطلع إلى عام 2020 لبداية جديدة مع قرارات وإنجازات العام الجديد. شكرا لكم جميعا على حبك والدعم المستمر.
ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:
واو الصوره دي بجد واو يا مي تحفه ❤️❤️
منوره ياحبيبتي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
واوووو أيوة بقااا😍😍🔥
قمر حبيبتى ❤️❤️❤️❤️❤️
ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر التى لم يتم تسليط الضوء عليها.
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This years marks a great milestone in my career and personal life. I am so grateful for all the blessings and looking forward to 2020 for a new start with new year resolutions and accomplishments. Thank you all for your love and continuous support. 🥳 🎊 Soon... @abdallaphotography @hebafawzymakeupartist @romanymrad @styledbyreham @monagoudacouture