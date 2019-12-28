شاهد.. إطلالة جريئة لـ مي سليم تشغل الانستجرام

نشرت الفنانة مى سليم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لها بإطلالة جريئة .





وعلقت الفنانة مى سليم على الصورة قائلة : تمثل هذه السنوات علامة فارقة في مسيرتي وحياتي الشخصية. أنا ممتن جدًا لكل النعم.





واضافت قائله أتطلع إلى عام 2020 لبداية جديدة مع قرارات وإنجازات العام الجديد. شكرا لكم جميعا على حبك والدعم المستمر.





ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:





واو الصوره دي بجد واو يا مي تحفه ❤️❤️





منوره ياحبيبتي❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️





واوووو أيوة بقااا😍😍🔥





قمر حبيبتى ❤️❤️❤️❤️❤️









ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.



