لـ صحة طفلك.. وجبة غذائية سحرية تساعد على النمو

هناك العديد من الوجبات الغذائية التي يجب أن يتناولها الطفل فور إتمامه ٧ شهور، حيث تعتبر وجبة الدجاج مع الخضار المهروس من أهم الوجبات التي تساعد الطفل فى الحصول على فوائد غذائية مثل الحديد والكالسيوم والزنك.





تعرف على طريقة التحضير وفقا الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





المكونات:

ربع صدر دجاج منزوع صغيرة.

حبة كوسا صغيرة.

حبة جزر صغيرة.





طريقة التحضير:

- يسلق الدجاج مع عود قرفة صغير جدًا حتى ينضج.

- تسلق حبة الكوسا والجزر أيضًا.

- ثم يهرس الدجاج في الخلاط الكهربائي أو محضرة الطعام الخاصة بالأطفال مع قليل من الماء المغلي حتى يصبح ناعمًا.

- ثم نقوم بهرس الكوسا والجزر جيدًا.