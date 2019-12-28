أصالة تستعد لطرح فيديو كليب أغنية جديدة.. شاهد





طرحت الفنانة أصالة، فيديو لها من خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وهي تجلس على كرسي وترتدي ملابس بيضاء، دون إظهار وجهها.وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: "قريبًا" دون أن تفصح عن أي تفاصيل تخص الأغنية.بينما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "طب حته واحده من الاغنيه نصبر بيها نفسنا طيب"، و"مش عايزة احس انك ضعيفة ومكسورة احنا كلنا بنستمد قوتنا منك"، و"فى انتظارك اكيد اغنية روعه طبعًا".يذكر أن آخر البومات أصالة، الفنية ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة كان من بينها أغنية "جابو سيرته"، و"مبقاش سر"، و"نكتة بايخة"، وغيرها من الأغاني.