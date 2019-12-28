AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أصالة تستعد لطرح فيديو كليب أغنية جديدة.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:56 م
أصالة
أصالة
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الفنانة أصالة، فيديو لها من خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وهي تجلس على كرسي وترتدي ملابس بيضاء، دون إظهار وجهها.

وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: "قريبًا" دون أن تفصح عن أي تفاصيل تخص الأغنية.

بينما جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "طب حته واحده من الاغنيه نصبر بيها نفسنا طيب"، و"مش عايزة احس انك ضعيفة ومكسورة احنا كلنا بنستمد قوتنا منك"، و"فى انتظارك اكيد اغنية روعه طبعًا".

يذكر أن آخر البومات أصالة، الفنية ألبوم "في قربك" والذي تضمن العديد من الاغاني المتنوعة كان من بينها أغنية "جابو سيرته"، و"مبقاش سر"، و"نكتة بايخة"، وغيرها من الأغاني.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة تحصد 21.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته .. فيديو

أصالة تحصد 22.2 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

أصالة تحصد 22.6 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

أصالة تقترب من 23 مليون مشاهدة بـ جابوا سيرته.. فيديو

شاهد.. أصالة تلبي طلبا لإحدى متابعاتها

جابوا سيرته لـ أصالة تواصل حصد ملايين المشاهدات .. فيديو

ترشيحاتنا

بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

أمام منزله.. وفاة رجل أعمال في ظروف غامضة.. صور

الانكشاريون الجدد.. من هم فرقة الحمزات التي يجهزهم أردوغان للقتال في ليبيا

تريند الفن| نجمة شهيرة تثير ضجة بمشاهد فاضحة.. تامر حسني يفاجئ هنادي مهنى وأحمد خالد صالح

بعد أكلة دسمة.. أطعمة ومشروبات تساعد فى عملية الهضم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

أبو نحاس مقبرة السفن الغارقة.. مزار سياحى لهواة الغوص تحت قاع البحر

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام