رسم قناع توت عنخ آمون بـ 7260 كوب قهوة.. رقم قياسي مصري في موسوعة جينيس لصنع أكبر لوحة موزاييك.. شاهد

شهد المتحف المصرى الكبير اليوم السبت تسجل رقما قياسيا جديدا فى موسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.





حضر الفعالية غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة و د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و د. الطيب عباس مدير المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، د. ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، و د. عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وطلال عمر المدير الإقليمي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية و القائمين علي مؤسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.





تأتى هذه الفعالية فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف المصرى الكبير والتعريف به قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.





وقالت غادة شلبي، انه لشرف كبير حضور أول فاعلية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية، مشيرة الي أن هذا الحدث له أهمية خاصة لأنه يبرز الآثار المصرية ويعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.





ووصف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الحدث بالعالمي الذى يتم استضافته بالمتحف المصري الكبير أضخم وأعرق مبنى حضاري ثقافي في العالم.





من جانبه أعرب طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بحضور هذه الفاعلية لأكبر لوحة لأكواب القهوة في المتحف الذي يجمع بين عبق التاريخ وفن العمارة الحديثة.





وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفنى بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.



