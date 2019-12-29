فيديو جراف| نفاد تذاكر حفل محمد عبده بالسعودية

يستعد الفنان محمد عبده لإقامة حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية، في ظل أجواء احتفالية تعيشها المملكة منذ عدة أشهر.



جميع تذاكر الحفل تم بيعها، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار حفل الفنان محمد عبده، والتي وصلت أسعار بعض فئات التذاكر فيها إلى ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصري.



جاء ذلك بعد أيام قليلة من تصدر الفنان السعودي الكبير محمد عبده مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث، بعد انتشار شائعة عن وفاته.



من خلال الفيديوجراف التالي، تعرف على أسعار حفل محمد عبده بالسعودية.