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ثقافة

مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
عبر عدد من مسئولي السياحة والآثار عن سعادتهم بالاحتفالية التي شهدها المتحف المصري الكبير اليوم السبت، بمناسبة تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية رقما جديدا بإسم مصر في ساحة المتحف بعمل أكبر لوحة بأكواب القهوة، مما سيكون له مردود إيجابي على السياحة المصرية.

من جانبها قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة إن الدولة مهتمة جدا بالسياحة وتنشيطها وتبذل كل الجهود في سبيل ذلك.

وأضافت أنه شرف كبير لها الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في اول فعالية، للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية

وأشارت الي أن هذا الحدث له أهمية خاصة حيث أنه يبرز الآثار المصرية كما انه يعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

من جانبه عبر الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بأن يكون هذا الحدث بالعالمي في المتحف المصري الكبير أضخم واعرق مبني حضاري ثقافي في العالم.

وقال إن الموسم السياحي الحالي من المتوقع أن يكون كبيرًا، وهناك تكامل وتعاون بين السياحة والآثار، وكانت رؤية صائبة للدولة والقيادة السياسية بدمج الوزارتين في وزارة واحدة.

وأعرب عن سعادته بهذا الحدث الذي من المقرر أن يحقق رواجا سياحيا كبيرا لمصر في الخارج،وسيروج للمتحف المصري الكبير في كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

من جانبه قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير إن احتفالية اليوم جبارة، وتأكيد على عظمة المصريين الذين صنعوا حضارة عظيمة.

وأضاف: هذا الحدث سيكون مردوده على مصر والمتحف والترويج لهما بالخارج كبيرًا وهذا يسعدنا جميعا، وقد تشرفنا أن شارك معنا ذوي الهمم الذين وضعوا اخر أكواب في اللوحة.
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
مسئولو السياحة والآثار: قهوة توت عنخ آمون مردودها السياحي على مصر كبير .. صور
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