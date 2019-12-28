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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة للتهنئة بعيد الميلاد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:53 م
صدى البلد
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سامح سلام

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر على رأس وفد دبلوماسي إماراتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني قدام الشكر للسفير الإماراتي بالقاهرة والوفد المرافق له، متمنيا لهم دوام التوفيق في مهام عملهم.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري في الإسكندرية والوفد المرافق له الذين حضروا لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد، ظهر اليوم.

وقدم الدكتور عبد الغفار الدعوة لقداسته لزيارة الأكاديمية في الإسكندرية لمزيد من التعرف على أقسامها والخدمات التي تقدمها للمجتمع، فيما شكرهم قداسة البابا على التهنئة وتمنى لهم عامًا سعيدًا.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، القس چون إدوارد المسؤول عن خدمة كنيستنا بدولة إندونيسيا والسيدة جريس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا اللذين أوصلا لقداسته تهاني أبناء الكنيسة هناك.
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