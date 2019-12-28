رغم التعادل.. 3 مكاسب لـ الزمالك أمام زيسكو يونايتد الزامبي

حصد نادي الزمالك نقطة في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تعادل بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد الزامبي، في المباراة التي انتهت اليوم في زامبيا.
احتل الزمالك وصافة المجموعة بـ 4 نقاط خلفا لفريق مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة بـ 7 نقاط بينما قبع في قاع المجموعة فريقا أول أغسطس وزيسكو يونايتد بنقطتين لكل منهما.
ولم تكن النقطة التي ضمها الزمالك إلى جعبته هي مكسبه الوحيد من المباراة بل إن الزمالك خرج من المباراة محققا مكاسب أخرى.. وأهمها..
تجاوز العقم التهديفي
تمكن الزمالك عبر مهاجمه مصطفى محمد من إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض في مرمى زيسكو، بعد صيام تهديفي للفريق استمر مباراتين على التوالي، وفتح الباب لجدل قائم حول تصريحات رئيس النادي الذي اتهم الخصوم بعمل سحر يمنع دخول الكرة المرمى.
وخرج الزمالك متعادلا بنتيجة سلبية في آخر مباراتين في الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وتسابق مهاجموه في ‘إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى.
نقطة ثمينة في طريق التأهل
موقف الزمالك في المجموعة يقربه من الصعود بعد التعادل اليوم أمام زيسكو يونايتد باعتبار المباريات المتبقية للفريق ومدى قوة المنافسين على ملعبه وخارجه.
أصعب مباراة في المجموعة للزمالك أمام مازيمبي المتصدر يخوضها على أرضه، بينما يتبقى له مباراتان سهلتين الأولى أمام زيسكو على أرضه أيضا، بينما الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولي أضعف فرق المجموعة ويخوضها الزمالك خارج أرضه.
ولضمان التأهل وصيفا يحتاج الزمالك لتجميع 6 نقاط فقط من أصل 9 نقاط، وهي مهمة تبدو يسيرة للزمالك في ظل المعطيات الحالية للمجموعة.
مصطفى محمد.. ماكينة أهداف
يثبت الزمالك يوما بعد الآخر امتلاكه لمهاجم شاب قوي اسمه مصطفى محمد، يتميز بثبات المستوى مع القوة البدنية الهائلة وإنهاء الهجمات باحترافية.
مصطفى محمد أصبح قائدا حقيقيا لخط هجوم الزمالك في الفترة الأخيرة بتسجيله النصيب الأكبر من الأهداف، حتى مع ضعف مستوى الأداء العام للفريق.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض إعارة مصطفى محمد قبل بداية الموسم أو دخوله في صفقات تبادلية مؤكدا أنه مهاجم مصر الأول.
احتل الزمالك وصافة المجموعة بـ 4 نقاط خلفا لفريق مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة بـ 7 نقاط بينما قبع في قاع المجموعة فريقا أول أغسطس وزيسكو يونايتد بنقطتين لكل منهما.
ولم تكن النقطة التي ضمها الزمالك إلى جعبته هي مكسبه الوحيد من المباراة بل إن الزمالك خرج من المباراة محققا مكاسب أخرى.. وأهمها..
تجاوز العقم التهديفي
تمكن الزمالك عبر مهاجمه مصطفى محمد من إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض في مرمى زيسكو، بعد صيام تهديفي للفريق استمر مباراتين على التوالي، وفتح الباب لجدل قائم حول تصريحات رئيس النادي الذي اتهم الخصوم بعمل سحر يمنع دخول الكرة المرمى.
وخرج الزمالك متعادلا بنتيجة سلبية في آخر مباراتين في الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وتسابق مهاجموه في ‘إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى.
نقطة ثمينة في طريق التأهل
موقف الزمالك في المجموعة يقربه من الصعود بعد التعادل اليوم أمام زيسكو يونايتد باعتبار المباريات المتبقية للفريق ومدى قوة المنافسين على ملعبه وخارجه.
أصعب مباراة في المجموعة للزمالك أمام مازيمبي المتصدر يخوضها على أرضه، بينما يتبقى له مباراتان سهلتين الأولى أمام زيسكو على أرضه أيضا، بينما الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولي أضعف فرق المجموعة ويخوضها الزمالك خارج أرضه.
ولضمان التأهل وصيفا يحتاج الزمالك لتجميع 6 نقاط فقط من أصل 9 نقاط، وهي مهمة تبدو يسيرة للزمالك في ظل المعطيات الحالية للمجموعة.
مصطفى محمد.. ماكينة أهداف
يثبت الزمالك يوما بعد الآخر امتلاكه لمهاجم شاب قوي اسمه مصطفى محمد، يتميز بثبات المستوى مع القوة البدنية الهائلة وإنهاء الهجمات باحترافية.
مصطفى محمد أصبح قائدا حقيقيا لخط هجوم الزمالك في الفترة الأخيرة بتسجيله النصيب الأكبر من الأهداف، حتى مع ضعف مستوى الأداء العام للفريق.
جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض إعارة مصطفى محمد قبل بداية الموسم أو دخوله في صفقات تبادلية مؤكدا أنه مهاجم مصر الأول.