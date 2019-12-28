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رياضة

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:14 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
علق الفنان نبيل الحلفاوي علي اداء لاعبي الاهلي ضدد فريق نادي بلاتنيوم التي انتهت بفوز الاهلي بهدفين احرزهما وليد سليمان في المباراة التي جمعت بين الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كتب نبيل الحلفاوي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏مش مرضي.. وللأسف الإصابتان تحولان دون التغييرات المؤثرة".

حقق الأهلي فوزا مستحقا على بلاتينيوم بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام فى الجولة الـ3 ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة الثامنة عن طريق وليد سليمان بعد تلقيه عرضية رائعه من علي معلول تصل منطقة الجزاء ليقفز على أثرها ويسددها برأسية قوية داخل الشباك .

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق وليد سليمان من ركلة جزاء.
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