حسين الجسمى يتخطى المليون مشاهدة بـ تساوى الكل

تمكن حسين الجسمى من تحقيق نسب مشاهدة عالية عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية "تساوى الكل"، التى طرحها مؤخرًا.



أغنية "تساوي الكل"، كلمات أحمد الصانع، وألحان فايز السعيد، وتوزيع ومكس وماستر حسام كامل .



الأغنية دخلت ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة فى مصر، بعدما تخطت حاجز المليون مشاهدة .



وكان حسين الجسمى، شارك فى حفل إفتتاح الدورة الـ25 لمهرجان دبي للتسوق، وقدم مجموعة من أغنياته التي اختارها من مكتبته الغنائية الكبيرة المتنوعة الألحان والألوان الموسيقية الخليجية والعربية.



وتوجه الجسمي بالشكر للجمهور ووصفه بالحضور الراقي خلال الحفل الذي جمعه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب والشاب خالد.



وقال حسين الجسمي: "في الإمارات تلامس النجاح وتعيشه بكل حالاته الجميلة.. تجمعنا دبي دائمًا في أروع المهرجانات.. وصنعتم بحضورك الراقي وتفاعلكم أجمل عناوين النجاح".



واختتم حسين الجسمي حديثه بشكر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالتعاون مع مجموعة mbc على التنظيم والتجهيز الاحترافي للحفل.