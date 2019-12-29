فيلم الفلوس لـ تامر حسني يتصدر تويتر

تصدر فيلم الفلوس للنجم تامر حسني لائحة الأكثر تداولا عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد مرور أيام قليلة على طرحه.



وغرد رواد تويتر من جمهور نجم الجيل: "مبروك تامر حسني .. انت اجتهدت وتستحق النجاح"، وقال آخرين: "انه امر رائع مبروووك حبيبي تامر الفيلم حلو جدا في كل حاجه ورسائله فعلا مهمه جدا انبسط بيه وربنا يوفقك دايما يارب".



وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

