برسالة مؤثرة.. أحمد صلاح حسني يدعم سعد سمير بعد إصابته

دعم الفنان ولاعب كرة القدم السابق أحمد صلاح حسني، نجم الأهلي سعد سمير بعد إصابته في مواجهة في مباراة بلاتنيوم الزيمبابوي بدوري أبطال أوروبا.



وغرد أحمد صلاح حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "قدر الله ما شاء فعل حزين لأصابه سعد سمير بقطع في وتر الاكيلس لكن من معرفتي به اثق بعد ربنا في قوه سعد نفسه وصلابته في العوده اقوي من الاول ... ترجع بالسلامه للملاعب وللنادي الاهلي".



تعرض سعد سمير لإصابة قوية أمام بلاتينيوم، مما أدى لخروجه من المباراة بعد مرور أقل من 10 دقائق، ومن المنتظر أن يخضع لفحوصات طبية إضافية وأشعة إذا تطلب الأمر، لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.



وحقق الأهلي الفوز على بلاتينيوم، ليلة أمس، السبت، بهدفين أحرزهما وليد سليمان، وذلك في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام.

